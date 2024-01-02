Sağlık Bakanı Koca, acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Hacıevliyagil hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacıevliyagil'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil hocamız, Malatya’da yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Hocamıza, hocamızla birlikte aynı kazada kaybettiğimiz 3 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Camiamızın başı sağ olsun."
*Haberin görseli İHA'ya aittir.