Sağlık Bakanı Koca, ameliyata ikna edilen hastanın duygularını anlattığı videoyu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyata ikna edilen hastanın duygularını anlattığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında "'Yaşlıyım, nasılsa ölümüm yakın' diyordu. Hekimlerimiz kendisini ikna etti, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mide kanseri ameliyatı başarıyla yapıldı. Hastanemiz için, 'beş yıldızlı otel gibi', sağlığı için üç yıldır 'çok şükür' diyor" ifadelerini kullandı.