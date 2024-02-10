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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Koca, ameliyata ikna edilen hastanın duygularını anlattığı videoyu paylaştı

        Sağlık Bakanı Koca, ameliyata ikna edilen hastanın duygularını anlattığı videoyu paylaştı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat olmaya ikna edilen mide kanseri yaşlı hastanın, başarılı operasyon sonrası duygularını anlattığı videoyu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 09:46 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:46
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        "Yaşlıyım, nasılsa ölümüm yakın" diyordu ama...
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyata ikna edilen hastanın duygularını anlattığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

        Bakan Koca, paylaşımında "'Yaşlıyım, nasılsa ölümüm yakın' diyordu. Hekimlerimiz kendisini ikna etti, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mide kanseri ameliyatı başarıyla yapıldı. Hastanemiz için, 'beş yıldızlı otel gibi', sağlığı için üç yıldır 'çok şükür' diyor" ifadelerini kullandı.

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