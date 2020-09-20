Terör örgütüne bir darbe daha!

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkür ederek, "Kovid pozitif ve şüpheliler HES uygulamasına kayıtlıdır, bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün." ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 19, 2020

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.