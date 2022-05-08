Sağlık Bakanı Koca paylaştı! 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Anneler Günü’ne özel mesaj paylaştı.

Bakan Koca, "Şehit anneleri, sağlık çalışanı anneler, hasta evladı olan anneler başta olmak üzere, yüreği sevgi dolu bütün annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. İnsandaki yaşam gücü, annelerin sınırsız sevgisinden beslenir. Her anne, annelerin en güzelidir" mesajını paylaştı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2022

Ayrıca, Anneler Günü’nde dünyaya gelen bebeği ve annesini de paylaşan Bakan Koca, “Anneler günü annesi, anneler günü bebeği! Zehra Ötkün, Ankara Şehir Hastanemizde doğum yaptı, üçüncü kez anne oldu. Kızının adı Nehir. “Annelik bir süper kahramanlık işi” diyor. Hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Birlikte nice Anneler Günü kutlasınlar” ifadelerine yer verdi.