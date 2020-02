HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen ve karantinaya alan 132 yolcu ile 8 mürettebat için açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Çin'e yönelik aldığımız tedbirler sayesinde bu konuda önemli başarı sağladık. Ancak kara komşumuz İran'a hastaların ve ölüm vakaların bildirilmesiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Hava limanlarımızda sağlık tedbirlerimizi hayata geçirdik. Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda daha katı tedbirler alacağız. İran'la uçuşlarımız tek taraflı olarak durdurulmuştur. Tahran'dan özel olarak Türk vatandaşlarımızı taşıyan uçaktaki yolcularımız Kum'a ziyaret ettiği öğrenilmesi birkaç kişi de soğuk algınlığı bulguların olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme yönünde karar aldık. Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, bu konuda daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da hazır bulunmasıydı. İstanbul'daki merkezlerimiz de bu anlamda hazır olduğu tercihimizin tecrübeli ekip nedeniyle Ankara olduğunu bildirmek istiyorum.

"ŞÜPHELİ BULUNANLARDAN KORONAVİRÜS ÇIKMAMIŞTIR"

Şehir Hastanesine 300-400 metrede bulunan Klinik Konuk Evi'ni özellikle açtık. Bilkent Klinik Gözlem Konuk Evi bağımsız bir bina. İlk defa hizmete açılan hasta ve yakınının yatışı yapılmamış bir tesistir. Vatandaşlarımızın ilk muayenesi yapılmış ve numuneleri alınmıştır. Hasta lehine bulgu olan vatandaşımızın olmadığını söylemek istiyorum. 8 mürettebatla ilgili 140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını sadece 4 hastada öksürük, 2 hastada boğaz ağrısı olduğunu genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Sonuçlar önümüzdeki saatler içinde çıkmış olur. Çıktığı anda sizler aracılığı ile kamuoyuyla paylaşacağız. Şüpheli vatandaşlarımızı gözledik. Şimdiye kadar aldığımız, şüpheli bulduğumuz vatandaşlarımızdan, karantina altında olan hastalarımızda yapılan tetkiklerden hepsinin negatif çıktığını, yani koronavirüs hastası olmadığını bildirmek istiyorum.

"TÜRK VATANDAŞLARINI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Biz özellikle Çin'de enfeksiyonunun kaynağı Wuhan eyaletiydi. İran'da ise kaynak merkez Kum kenti ve devamında Meşhed olduğunu biliyoruz. Çin ve İtalya özellikle erken dönemde Wuhan eyaletini karantinaya aldı. Dolayısıyla Çin'e ve bölgeye yayılmasını önlemek üzere önemli adım attı. İtalya da benzer yaklaşımı göstermiş oldu. İran'da ise özellikle Kum ve Meşhed dışında olan vakalarının da kaynağının Kum kenti olduğunu biliyoruz, burada da benzer yaklaşımın yapılmasını hassasiyetle istedik. Yani giriş ve çıkışların kontrol edilmesini istedik. Bu yapılamadığı için biz özellikle uçuşları durdurduk ama ondan önce Kum ve Meşhed kentinde gelen kişileri, İranlıları almamaya, Kum ve Meşhed hikayesi olan kişileri de karantinaya alma yaklaşımı içinde olduk. 21'inden itibaren bunu yaptık. Bu süreçte biz bu seferleri ise Kum ve Meşhed merkezli herhangi bir yolcunun alınmasını, Türk vatandaşı bile olsa doğru olmadığını söyledik. Wuhan'dan gelenleri karantinaya aldık. Oradan aldığımız vatandaşlarımızla ilgili daha özel tedbirler aldık. Kum ve Meşhed'den gelen kişileri almama noktasında katı durduk. Bugünkü uçakta Kum ve Meşhed geçmişi olmadığını bildiğimiz ama uçakta Kum ve Meşhed'e uğradığını bildiğimiz kişilerin varlığı, 4 kişinin de ateş olmadan yakınlarımızın varlığı sebebiyle riske etmek istemedik. Bütün yolcularımızı karantinaya almayı Bilim Kurulu'nun öneresiyle yaptık. Bundan sonraki süreçte uçuşa izin verilmemesi noktasında Bilim Kurulu'nun yaklaşımı oldu. Türk vatandaşlarını tabii ki yalnız bırakmayacağız. Biz beyanı esas değil, emin olmadıkça benzer şekilde yapmış olduğumuz çerçevesinde yaklaşımı sergileyeceğiz.

"YOLCULARIMIZI TEK TEK AYRI ODALARDA TUTUYORUZ"

Bugüne kadar gelenleri kimisini gözlem evine kimisini de evde hepsini bilgilendirerek, iletişim, adres bilgilerini alarak, bulunduğu bölgedeki aile sağlık merkezi olmak üzere takipteyiz. İran'daki Türk vatandaşlarıyla ilgili Türkiye'ye gelmek isterlerse nasıl getirilmesi ile ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğimizi söylemek isterim. Kuluçka döneminde bulaşıcılığın olup olmadığıyla ilgili farklı yaklaşımlar var. Genel anlamda bilinen bulguların, belirtilerin başlamasından sonra pozitif olma yönünde. Bulaşıcı olduğu yönünde zayıf olmakla birlikte bilgiler de var. Siz numuneyi alıp, tetkik yaptığınızda negatif çıkması sonrası olmayacağı anlamına gelmez diye düşünüyoruz. Her biri ayrı tek odada. Dolayısıyla Kum'dan gelenler ayrı diğer taraftan ayrı değil, her birini biz ayrı tek odada bulunduruyoruz.

"EMİN OLUN DÜNYANIN YAKLAŞIMI BİZİM GİBİ DEĞİL"

Şimdi normalde İstanbul'a giden ve biz devamında bu şüpheli durum olunca Ankara'ya yönlendirdiğimiz uçaktı. Bilim Kurulu'nun da yaklaşımı bu şekilde. Dolayısıyla belli mesafeden temas olmadan bulaşmadığını da biliyoruz. Girişi farklı bir yer. Gelenler maskeli, bir bulaşma ihtimalinin olmadığını net olarak söyleyebiliriz. Fakat çocuk olduğu için ailelerin hassasiyeti var, bu hassasiyeti gözeterek, bilimsel değil sosyal bir yaklaşım sebebiyle uygun bulduk.Burada sayın mevkidaşımla görüştüğümde özellikle ifade ettim, Türkiye'ye hasta bulgusu olanları göndermeyeceğiz dendi. Kum ve Meşhed olan kişilerin, ben karantinayı önerdiğim kişilerden bahsediyorum. Süreçte biz bunu ilk defa yaşadık dün için. Bütün yolcuları bu anlamda kendimiz de birtakım sorgulamalarda bulunuyoruz, sınırda da benzer şekilde. Kum ve Meşhed geçmişi kısmen de olsa varlığı bizi endişelendirdi. 4 kişiyle öksürük, boğaz ağrısı vardı, riske etmek istemedik. Bilim Kurulu bu noktadaki yaklaşımı biz en üst noktada alma çabası içinde olan yaklaşımı sergiliyoruz. Dünyanın yaklaşımının emin olun böyle olmadığını, bu noktada ülke olarak daha hassas davrandığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anlamda birçok ülkenin nasıl yaklaştığını hepimiz biliyoruz.

"İÇİNDE ŞÜPHELİ VAKA OLAN BİR UÇAĞI TÜRKİYE'YE İNDİRMEDİK"

Basit bir şey söyleyeyim, geçmiş 3-4 gün önce bir ülkeden özellikle gemi seyahati yapan bir yolcuların bulunduğu ve charter uçağı ve içinde şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vakayla ilgili, içinde Türk vatandaşının olmadığı ama Türkiye'den aktarmalı olan bir uçakla ilgili saatlerce mücadele ettik, Türkiye'ye indirmedik. Bunu kimse bilmiyor. Başka bir ülkede yakıt ikmali yaptırdık, başka ülkeye inişini sağladı. Yakıt ikmali olan ülke uçağı almadı. Biz özellikle saatlerce uğraşıp özellikle o uçağı indirmedik. Avrupa ülkesine indi. Orada nasıl davranıldığını iyi biliyoruz. Bu noktada ne kadar hassas davrandığımızın özellikle bilinmesi için söylüyorum. Neredeyse her gün toplanan Bilim Kurulu'nun en hassas yaklaşımı daha üst seviyede uygulama çabası içerisindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızla Azerbaycan'da olmasına rağmen ben kendisiyle 2-3 kez görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü önlemi alınması noktasında talimatları var.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN İRAN'A GİTMESİNE İZİN VERMİYORUZ"

Hatta yer yer bu yaklaşımlarımızın abartılı olduğunu söyleyen kişiler olduğunu ifade edeyim. Şu an Tahran'da içinde yolcu olan havada iki uçak olduğunu biliyoruz. Muhtemelen inmiş de olabilirler. Herhangi bir yolcu da içinde olmadığını söyleyebilirim. Bir tanesinin kargo olduğunu biliyoruz. Sadece THY değil bütün hava yollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini söylemek istiyorum. Getirilmesi gereken Türk vatandaşlarıyla ilgili daha hassasiyetle, Türkiye'ye getirme noktasında bir çaba içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Türkiye'ye gelmek veya tedavi olmak isteyen vatandaşımızı da hiçbir şekilde yalnız bırakmayız dünyanın neresinde olursa olsun. Şu an 140 kişi var 8'i mürettebat olmak üzere. Karantina süreci mürettebat için farklı olabilir. Kum kenti ve Meşhed geçmişinin ve bu geçmişinin ne kadar olduğu, bir geçiş mi, uzun süreli temas mı? Klinik olarak hastalık bulgusunun varlığı, numunelerdeki sonuçlar dahil olmak üzere bugünden itibaren her birinin risk analizi olacak. Bilim Kurulu bu risk analizi doğrultusunda nasıl bir yaklaşım içerisinde olacağımızı belirleyecektir. Riski düşük olan yolcularımızı evinde veya başka ortamda 14 gün gözleme yaklaşımı çıkabilir. Yolcuların ağırlıklı kısmı genç yaşta. Yaşlı olan 70-76 ve 80 diye üç kişi dışında genelde yaş ortalaması 30-35 aralığında bulunan, çocukların da bulunduğu bir durum. Gençlerde bulaşık halinin düşük olduğunu biliyoruz. Gelenlerin hepsi Türk vatandaşı. İran'lı zaten yok. Artı İran'a geçişlerle ilgili İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz. Ama hiçbir vatandaşımızın İran'a gitmesine izin vermiyoruz.

"MASKELER MEVCUT, ÜRETİCİLERLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Maskeler mevcut, şu anda sorun yok. Üretici firmalarla yakın iletişim halindeyiz. Kapasitelerin arttırmalarını sağlamış olduk. Şu an maske sorunu yaşanmıyor. Hatta hem Çin'e büyük bir kargo uçağı ile yardım hazırlığı içindeyiz hem de İran'a benzer şekilde. İran'ın talebi oldu, benzer şekilde yardımımız önümüzdeki günlerde olmuş olacak. 47 Zekai Tahir'de, kalanları konuk evinde.

UÇAKTAN TAHLİYELERİ TAMAMLANDI

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının Esenboğa Havalimanı'ndan tahliyeleri sona erdi.

İran'dan Türkiye'ye gelmek isteyen 132 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçağın, Esenboğa Havalimanı'na saat 10.30'da iniş yapmasının ardından yolcular ve mürettebat, Sağlık Bakanlığı ekiplerince ön muayeneye tabi tutuldu.

Muayeneleri tamamlanan vatandaşlar, karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevk edildi.

Yolcuların tamamının ön muayene ve tahliye işlemi, saat 17.00'de tamamlandı.

İran'dan gelenleri taşıyan uçak, Sağlık Bakanlığı ekiplerince havalimanında özel kimyasallarla dezenfekte edilecek.