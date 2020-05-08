Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında "riski görün" etiketiyle bir video paylaştı.
Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine vurgu yapılan videoyla beraber Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın."
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- Bakanlık açıkladı! O günlerde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
- İftardan sonra peş peşe sigara içmek bakın neye sebep oluyor
- Genetik araştırma kişinin koronaya yakalanma riskini ortaya koyacak
- Ambulans uçak Ağrılı minik bebekler için havalandı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik açıkladı! İşte başarının sırrı!
YORUMLAR