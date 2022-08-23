Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı'na 85 bin yardımcı personel alımı açıklamasının ardından konuya ilişkin açıklamalar hız kazandı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kaç kişi alınacak ve kadro branş dağılımı belli oldu mu? İşte sürece ilişkin tüm detaylar...