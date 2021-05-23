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Sağlık Bakanı Koca'dan tarım işçileri için aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandıklarını belirtti

Sağlık Bakanı Koca'dan tarım işçileri için aşı açıklaması
Bakan Koca'dan tarım işçileri için aşı açıklaması
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AA

Bakan Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

Videoda, sağlık personeli, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda Bilecik'te çalışan ve aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları belirtirken, aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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