Adana'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördüklerini belirtti.

Videoda, Kovid-19 hastası olduğunu ancak hastanenin yatış vermediğini söyleyen bir gencin yardım istediğini ifade eden Koca, şu ifadeleri kaydetti:

"Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos'ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül'de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış.

Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri tekrar yapıldı, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok...