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Sağlık Bakanı Koca entübasyonun zorluğuna dikkati çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla entübasyonun zorluğuna dikkati çekti

Entübasyon
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla entübasyonun zorluğuna dikkati çekti. Bakan Koca, paylaşımında, "Entübasyon çoğumuzun vaka tablosundan öğrendiği bir terim. Covid-19 tedavisi gören ağır hastalara uygulanan işlem. Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli" açıklamasını yaptı.

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