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Sağlık Bakanı Koca: Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak

Bayram Namazını Hatay’da kılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan, devam eden ve ihalesi yapılan hastanelerin tamamlanmasıyla birlikte Hatay’ın 30-40 yıllık sağlık sorunu kalmayacağını söyledi. Koca sözlerine şöyle devam etti: Hatay'ımızı yalnız bırakmayacağız. Ben özellikle Hatay'ımızla yakın ilgilenmeye gayret ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor olacak

Sağlık Bakanı Koca: Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ı yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Ben özellikle Hatay'ımızla yakın ilgilenmeye gayret ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor olacak. Bundan sonraki süreçte büyük olan bu sorunları hep birlikte çözeceğimizden emin olun." dedi.

Koca, Kurban Bayramı namazını merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Koca, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ve Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Depremin üzerinden 143 gün geçtiğini dile getiren Koca, büyük felaketin acılarını yaşadıklarını aktardı.

İlk günden itibaren Hatay'da olmaya gayret ettiklerini belirten Koca, "Kederliyiz çünkü çok canımızı kaybettik. 50 binin üzerinde vatandaşımızın vefatı oldu. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, bizlere ve milletimize sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Hatay'da bundan sonraki süreçte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile sorumluluğu birlikte götürme çabasında olacaklarını aktaran Koca, kente vali olarak atanan Mustafa Masatlı'nın da deprem döneminde hizmet ettiğini ve Hatay'ın sorunlarını bildiğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de birlikte daha yoğun, gayret ve çaba içinde olacaklarını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Hatay'ımızın sorunları büyük. İlk planda yapmayı hedeflediğimiz, yaşama şartlarını düzenleme çabası içinde olmak, bunun yanında tarihi dokusuyla, kültürel yapısıyla korunarak, özellikle bundan sonraki süreçte yeni Hatay'ı inşa etmek olacak. Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada özellikle ifade ettiği şekliyle bir yıl içinde ilk etap konutların teslimi planlanıyor. Yapılması gereken 197 bin konutun olduğunu biliyoruz. 40 bine yakın konutun ihalesinin de yapıldığını biliyoruz. En erken dönemde teslimi için bizler de yakın takipte olacağız."

HATAY'DA SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMALAR

Kentte sağlık alanındaki gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Sağlık açısından bildiğiniz gibi Defne hastanemizi hizmete açtık. Bütün birimleriyle önümüzdeki 2-3 hafta içinde devreye girmiş olacak. Ayrıca İskenderun'da 200 yataklı hastanemizi de önümüzdeki 2 veya 3 hafta içerisinde hizmete hazır hale getirmiş olacağız. Bunun yanında İskenderun'da 2 ay önce 600 yataklı hastanenin ihalesi yapılıp yer teslimi de yapılmıştı ve onun inşaatı da başladı. Bunun dışında Hatay'da Antakya bölgesinde Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizin de inşaatı hızla devam ediyor. Onu da zannediyorum önümüzdeki 1,5 en geç 2 ay içerisinde 400 yataklı hastanemizde bütün birimleriyle devrede olmuş olacağız."

Hatay Şehir Hastanesi'nin planının devam ettiğini aktaran Koca, iki ay sonra ihalesi yapılarak inşaata başlamış olacağını belirtti.

"HATAY'IMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Koca, hastanelerin açılmasıyla Hatay'ın 30-40 yıllık sağlık sorununun çözüleceğini ifade ederek, "Bu süreçte Hatay'ımızın kültürel ve tarihi dokusu Ulu Cami, Habib-i Neccar Camisi, Meclis Binası, Bayezid-i Bestami Hazretleri Türbesi dahil olmak üzere bunların da planları yapılmaya başlandı. Restorasyon ve inşaat çalışmaları da en yakın zamanda yapılıyor olacak. Hatay'ımızı yalnız bırakmayacağız. Ben özellikle Hatay'ımızla yakın ilgilenmeye gayret ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor olacak. Bundan sonraki süreçte büyük olan bu sorunları hep birlikte çözeceğimizden emin olun. Devletimiz bu sorunları çözmeye kudretli. Aziz milletimiz bir olduğunda çözülemeyecek hiçbir sorunumuzun olmadığını bilelim." değerlendirmesinde bulundu.

Depremler nedeniyle çok fazla can kaybı olduğunu ve bu sebeple "kederli" olarak ikinci bayramın geçirildiğini anımsatan Koca, herkesin bayramını kutladı.

"KURBANLARI EHİL KİŞİLERE KESTİRMELERİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Bayram tedbirlerine uyulmasını da isteyen Koca, "Tedbirleri almak bizden tedbirlere uymak vatandaşımızdan. Bu çerçevede özellikle tedbirlere uymalarını dönüşte de özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bayramda daha çok karşılaştığımız acemi kasaplardan kaynaklı vakalarımız çok fazla olur. O nedenle kurbanları ehil kişilere kestirmeleri son derece önemli. Bayramımıza gölge düşürmeyelim." ifadesini kullandı.

Daha sonra depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mezarlığını ziyaret eden Koca, buranın yaşanan trajedinin nesiller boyu hatırlanacağı bir mezarlık olduğunu ifade etti.

Buranın aynı zamanda anıt mezar niteliği taşıdığını aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Depremin yaşandığı ikinci günden sonra planlamasını yaptığımız ve erken dönemde hemen faaliyete geçirdiğimiz altyapı düzenlemesi yapıp ve kaybettiğimiz canlarımızı hızla defnini buraya yaptığımız bir mezarlığımız. Eğer erken dönemde bu hazırlık yapılmamış olsaydı çok büyük sıkıntılar yaşanmış olurdu. Rabbim kaybettiğimiz canlara rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Benzer acıları milletimize yaşatmasın."

Bakan Koca, daha sonra Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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