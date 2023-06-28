Sağlık Bakanı Koca: Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ı yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Ben özellikle Hatay'ımızla yakın ilgilenmeye gayret ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor olacak. Bundan sonraki süreçte büyük olan bu sorunları hep birlikte çözeceğimizden emin olun." dedi.

Koca, Kurban Bayramı namazını merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Koca, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ve Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Depremin üzerinden 143 gün geçtiğini dile getiren Koca, büyük felaketin acılarını yaşadıklarını aktardı.

İlk günden itibaren Hatay'da olmaya gayret ettiklerini belirten Koca, "Kederliyiz çünkü çok canımızı kaybettik. 50 binin üzerinde vatandaşımızın vefatı oldu. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, bizlere ve milletimize sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Hatay'da bundan sonraki süreçte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile sorumluluğu birlikte götürme çabasında olacaklarını aktaran Koca, kente vali olarak atanan Mustafa Masatlı'nın da deprem döneminde hizmet ettiğini ve Hatay'ın sorunlarını bildiğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de birlikte daha yoğun, gayret ve çaba içinde olacaklarını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Hatay'ımızın sorunları büyük. İlk planda yapmayı hedeflediğimiz, yaşama şartlarını düzenleme çabası içinde olmak, bunun yanında tarihi dokusuyla, kültürel yapısıyla korunarak, özellikle bundan sonraki süreçte yeni Hatay'ı inşa etmek olacak. Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada özellikle ifade ettiği şekliyle bir yıl içinde ilk etap konutların teslimi planlanıyor. Yapılması gereken 197 bin konutun olduğunu biliyoruz. 40 bine yakın konutun ihalesinin de yapıldığını biliyoruz. En erken dönemde teslimi için bizler de yakın takipte olacağız."