Sağlık Bakanı Koca, Özbek mevkidaşı İnoyatov ile görüştü
ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile bir araya geldi
Giriş: 26.12.2023 - 22:25 Güncelleme: 26.12.2023 - 22:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye - Özbekistan 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Özbekistan Sağlık Bakanı, değerli kardeşim Amrilla İnoyatov’u misafir ettik. Görüşmemizde, sağlık alanındaki ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.