Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018'de içlerinde çocuk kozmetikleri, göz makyajı, otel ve erkek kozmetik ürünlerinin de bulunduğu kozmetik ürünlere yönelik yapılan denetimler sonucunda toplam 2 milyon 630 bin 54 lira para cezası kesildiğini bildirdi.
PİYASA DENETİM RAKAMLARINI AÇIKLADI
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, halkın sağlığını riske atan ürünlerle ilgili piyasa denetim rakamlarını açıkladı.
Paylaşımında, "Vatandaşımızın sağlığını riske atan, haksız çıkar sağlama peşinde olan ya da gerçeğe aykırı sağlık beyanında bulunan her türlü ürünle ilgili piyasa denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir" ifadesine yer veren Koca, Bakanlık olarak vatandaşların güvenli, nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi ve güvenli ürünlere erişebilmesinin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu aktardı.
2018'DE 6 BİN 259 İNTERNET SİTESİ ERİŞİME ENGELLENDİ
Koca, yapılan piyasa denetimleri ve sonuçlarıyla ilgili şunları kaydetti: "2018 yılında 1949 adet tıbbi cihaz denetlenmiş; 24 adet güvensiz ürün, 132 adet teknik düzenlemeye aykırı ürün tespit edilmiştir. Tespit edilen bu uygunsuzluklara istinaden uygulanan 2 milyon 676 bin 526 lira para cezası ile bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, toplatılması ve gerektiğinde bertarafı sağlanmıştır.
2018 yılında 1.380 kozmetik ürün denetlenmiş, 64 güvensiz, 579 uygunsuz ürün tespit edilmiştir. Bunlara ilaveten diğer kamu kurumları tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 746 ürün daha tespit edilmiştir. Tüm bu ürünlere istinaden 2 milyon 630 bin 54 lira para cezası kesilmiştir. Bu ürünler arasında çocuk kozmetikleri, dekoratif kozmetik ürünler, göz makyajı ürünleri, hizmet sunumunda kullanılan kişisel temizlik ve bakım ürünleri (özellikle otel kozmetikleri),tıraş ürünleri ve erkek kozmetikleri (krem, köpük, losyon),duş ve banyo ürünleri (tuzlar, köpük, yağlar, jeller) bulunmaktadır."
Sağlık Bakanı Koca, sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde internet ve TV yoluyla yapılan ürün tanıtım ve satışına yönelik denetimlere ilişkin de "2018 yılında 6 bin 259 internet sitesi erişime engellenmiştir. 8 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulanmıştır" bilgisini paylaştı.
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