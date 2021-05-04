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Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
AA

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadesine yer verdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yar aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kırklareli'de 498,7, Tekirdağ'da 489,89, Çanakkale'de 439,11, Kocaeli'de 437,65 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 46,12, Şanlıurfa'da 70,25, Mardin'de 76,4, Siirt'te 79,14, Van'da 90,75 olarak kayıtlara geçti.

İllerin 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"İstanbul (532,02),Kırklareli (498,7),Tekirdağ (489,89),Çanakkale (439,11),Kocaeli (437,65),Kastamonu (437,59),Erzincan (428,7),Düzce (400,07),Erzurum (395,24),Giresun (388,44),Bolu (365,31),Ankara (361,52),Rize (353,7),Bayburt (352,83),Eskişehir (348,1),Konya (347,11),Yalova (345,95),Kırıkkale (345,89),Edirne (340,88),Kayseri (339,44),Zonguldak (332,37),Kütahya (330,51),Nevşehir (327,58),Bursa (327,35),Bartın (321,14),Malatya (320,04),Balıkesir (318,88),Ordu (316,52),Çorum (315,02),Tokat (313,45),Bilecik (310,45),Sakarya (300,77),Kars (293,41),Niğde (292,21),Amasya (291,51),Afyonkarahisar (289,45),Sivas (285,58),Ağrı (285),Yozgat (280,37),Karabük (274,2),Çankırı (267,63),Samsun (267,54),Aksaray (266,9),Kırşehir (256,75),Karaman (256,55),Ardahan (251,66),Gümüşhane (248,41),Kilis (244,41),Isparta (243,92),Trabzon (237,71),Manisa (223,63),İzmir (223,34),Burdur (216,78),Sinop (213,43),Tunceli (207,33),Antalya (200,37),Elazığ (197,29),Artvin (194,1),Muğla (183,46),Denizli (182,44),Gaziantep (167,91),Uşak (163,49),Aydın (162,45),Iğdır (159,45),Bingöl (154,38),Bitlis (152,14),Mersin (143,25),Osmaniye (139,64),Kahramanmaraş (137,57),Hatay (130,84),Hakkari (122,28),Batman (120,91),Adıyaman (117,32),Muş (113,11),Adana (106,7),Diyarbakır (100,09),Van (90,75),Siirt (79,14),Mardin (76,4),Şanlıurfa (70,25),Şırnak (46,12)."

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