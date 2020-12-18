Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika corona vaka sayısı...

18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

18 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunun Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

17 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 209 olarak kayda geçti, 243 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti,

Son 24 saatte 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680, vefat sayısı 17 bin 364, ağır hasta sayısı 5 bin 803 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 67 bin 220 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 236 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 906 bin 377'ye ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 635 bin 343’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 855'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 683 artarak 67 bin 220'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 913 artarak 1 milyon 203 bin 814 oldu.

- İtalya'da ek tedbirlere doğru

Başbakan Giuseppe Conte'nin, koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile 24-27 Aralık ve 31 Ocak-3 Ocak döneminde bütün ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracak ülke genelinin "kırmızı bölge" ilan edilmesini öngören tedbirleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Conte'nin yarınki bakanlar kurulu toplantısı sonrasında Noel ve yılbaşı tatil dönemine yönelik yayılmayı önleyici ek sıkı tedbirleri açıklaması bekleniyor.

SKYTG24 kanalına konuşan Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan Francesco Boccia, "Tatil dönemine kısıtlamalarla gireceğimiz açık. Eğer birileri, parti ya da akşam yemeği veya toplanma gibi planlar yapıyorsa açıkça yanlış yapıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Ülkede 4 Kasım'da uygulanmaya başlanan bölgeleri risk ve tedbirlere göre (sarı-turuncu-kırmızı) renklere ayrılması stratejisinin, ocak ve şubat ayında da süreceğini dile getiren Boccia, bu tedbirlere ek olarak Noel ve yılbaşında daha sıkı tedbirlerin getirilmesinin daha iyi olabileceğini kaydetti.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 artarak 53 bin 95 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 212 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 bin 453 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 95'e, vaka sayısının da 1 milyon 138 bin 530'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalananlardan 5 bin 645'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 856 bin 513'e ulaştığını kaydetti.

Ülkede 6 milyon 896 bin 651 test uygulandığı bilgisini veren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 12 ilçenin "kırmızı", 288 ilçenin "turuncu" ve 148 ilçenin "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.