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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tokat'ta özel bir hastanede yaşanan görüntüler soruşturma başlatılmıştır - Gündem Haberleri
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Sağlık Bakanı Koca: Tokat'ta özel bir hastanede yaşanan görüntüler için soruşturma başlatılmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta özel bir hastanede yaşanan ve sosyal medyada gündeme gelen görüntüler için, "Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır" açıklamasında bulundu. Öte yandan Tokat Valiliği, bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalması olayıyla ilgili bir hemşirenin iş akdinin feshedildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tokat'ta özel bir hastanede yaşanan görüntüler soruşturma başlatılmıştır - Gündem Haberleri
Bakan Koca duyurdu: Soruşturma başlatıldı
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HABERTURK.COM / AA

Sosyal medya Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tokat'ta özel bir hastanede yaşanan ve sosyal medyada gündeme gelen görüntüler için, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: HEMŞİRENİN İŞ AKTİ FESHEDİLDİ

AA'nın haberine göre Tokat Valiliği, bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalması olayıyla ilgili bir hemşirenin iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tokat'ta hizmet veren özel hastanede yaşanan ve ulusal basında yer alan "Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını böyle sıktı" başlıklı haber üzerine açıklamaya gerek görüldüğü belirtildi.

Hasta M.A'nın bu yılın temmuz ayında yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı özel hastaneye başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanın tedavisinin bir bölümünün genel yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hastanın 9 Temmuz'da yoğun bakımda tedavisi devam ederken, uygulanan ilaçlardan dolayı ajite halde burnuna takılı solunum cihazını çıkartmaya çalıştığı, bu sırada hemşirelerden birisinin yanına gelerek hastanın elini hızlı şekilde iterek engel olduğu, sonrasında el bileğinden yatağa bağlamak suretiyle elini sabitlediği tespit edilmiştir. Sonrasında başka bir hemşire daha olaya müdahil olmuştur. Bu harekete tepki vermesi üzerine eylemine son veren hemşire, sonrasında hastanın yanından uzaklaşmıştır. Süreç sonunda hastamızın tedavisine devam edilmiş, şifahen taburcu edilmiştir. Olayın İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildiği andan itibaren soruşturma açılıp bir başhekim yardımcısı ve yoğun bakım uzmanı görevlendirilmiştir. Soruşturma tarihinde ilgili hemşirenin iş akdine son verilmiş, diğer hemşireye de hastane tarafından kınama cezası verilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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