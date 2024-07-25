Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına 'hastaneli' yanıt Katıldığı bir televizyon programında "F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" ifadelerini kullanan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'a davet var. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan çağrıda bulunduğu mevkidaşına hitap ederek "İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 25.07.2024 - 22:28 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:50 facebook

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