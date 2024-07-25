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        Haberler Gündem Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına çağrı | Son dakika haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına 'hastaneli' yanıt

        Katıldığı bir televizyon programında "F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" ifadelerini kullanan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'a davet var. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan çağrıda bulunduğu mevkidaşına hitap ederek "İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 22:28 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:50
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        Yunan bakana 'hastaneli' yanıt
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        Kıbrıs harekatının 50'inci yılında Türkiye'nin adadan verdiği mesajların Yunanistan'daki yankıları sürüyor. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldığı televizyon programında "F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Georgiadis'e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

        Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım.

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        #Kemal Memişoğlu
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