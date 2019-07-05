Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık.

İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, 1000'i ebe ve 3 bini sağlık teknisteni ve sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Bu kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak olan bu atamalar için ilanımız 1 ay içinde yayınlanacaktır."