Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Sağlık Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 26 bin 673 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla duyurulan bu alım, farklı branşlarda gerçekleşecek. Başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili gelişmeler, sağlık sektöründe görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin personel alımında hangi branşlarda kadro açılacak? İşte tüm gözlerin çevrildiği bu alımla ilgili merak edilenler...
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, yeni sağlık personeli istihdam edilecek. Farklı meslek gruplarından yapılacak bu alımlarda başvuru takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce kişi, detayların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. İşte kadro ve branş dağılımı bilgisi...
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla başvuru tarihleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıllar ÖSYM tarafından belirlenen kılavuzla başvurular alınmıştı. Bu yılda ÖSYM kılavuzuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.