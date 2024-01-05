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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl olacak?

        Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin kadro - branş dağılımı belli olurken, başvuru tarihi ve şartları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte 2024 Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 20:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:52
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        Sağlık Bakanlığı; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip, 23.464 uzman tabip olmak üzere toplamda 27 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro branş dağılımı nasıl olacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihleri netlik kazanmadı. Tarihler açıklandığı zaman haberimizin içeriği güncellenecektir.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL KADRO DAĞILIMI

        • Diyetisyen - 1
        • Ebe - 9
        • Hemşire - 2
        • Sağlık Memuru - 25
        • Sağlık Teknikeri - 1
        • Tabip - 3 bin 498
        • Uzman Tabip - 23 bin 464
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        SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Sağlık Bakanlığı personeli alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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