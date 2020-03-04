Sağlık Bakanlığı 321 bin kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi

AA

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığından "Dünya Obezite Günü" dolayısıyla derlediği bilgilere göre, bulaşıcı olmayan hastalıklar, dünyadaki en büyük sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların altında yaygın, önlenebilir risk faktörleri yer alırken, bu faktörler, tütün kullanımı, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve alkol kullanımı olarak öne çıkıyor.

Fazla kilo ve obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl dünyada en az 3,4 milyon kişi hayatını kaybediyor. Kalp hastalığı, felç ve diyabet riski, beden kitle indeksinin artmasına bağlı olarak giderek yükseliyor.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite yüzde 31,5, düşük fiziksel aktivite düzeyi ise yüzde 42,4 olarak tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması sonuçlarına göre, ilköğretim 2'nci sınıfa giden çocuklarda obezite yüzde 9,9, 10-18 yaş çocuklarda yüzde 9, fazla kilo yüzde 18,3, ortaöğretimde şişmanlık yüzde 10,5, fazla kilo 19,6, liselerde ise şişmanlık yüzde 5,6, fazla kilo yüzde 15 olarak belirlendi.

- Türkiye Beslenme Rehberi güncellenecek

Sağlık Bakanlığınca obezite ile mücadele kapsamında çok sayıda proje hayata geçirildi. Ayrıca, Sağlıklı Yemek Tabağı ile Fizik Aktivite ve Beslenme Piramitlerinin geliştirildiği, sağlık profesyonelleri ve vatandaşlar için beslenme önerilerinin yer aldığı "Türkiye Beslenme Rehberi" bu yıl içerisinde güncellenecek.

Sağlık hizmetleri kapsamında, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaklaşık 25 bin aile hekimi bireysel danışmanlık, tedavi ve izleme yapıyor. Aile hekimleri, bu hizmeti sağlıklı hayat merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerindeki danışmanlık merkezleri ile koordine ederek gerçekleştiriyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde bulunan Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışma Birimlerinde, aile hekimleri ile koordineli olarak diyetisyenler tarafından geçen yıl 321 bin 200 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi.