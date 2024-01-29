Sağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacak! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, kadro branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacak! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, kadro branş dağılımı nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı personeli alımına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık bünyesine 35 bin personel alımı yapılacağı belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve kadro branş dağılımı gündeme geldi. İşte, 35 bin sağlık personeli alımı başvuruları hakkında merak edilenler...

2 Şurada Paylaş!









SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.