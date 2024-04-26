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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor!

        Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadro branş dağılımı nasıl olacak?" soruları gündemi meşgşul etmeye başladı. Yayımlan tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm detaylar netlik kazanacak. İşte Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 01:36 Güncelleme: 26.04.2024 - 01:36
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        Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. Peki, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?" İşte detaylar...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

        Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

        4

        İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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