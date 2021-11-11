Koronavirüsle mücadele kapsamında en yoğun mesaiyi harcayan sağlık çalışanları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir yeni açıklama daha geldi. Vatandaşları aşıları olması için sağlık kuruluşlarına çağıran Erdoğan, 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını müjdeledi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: 40 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağı çekeceğiz. Elbette bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir, inşallah bunların önüne geçecek tedbirleri en kısa sürede ortaya koyacağız.

Belirlenen yaş grubunun üzerindeki herkesi özellikle de ileri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşılarını olmaları veya tamamlamalarının salgının ağır sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını hatırlatmak istiyorum.

Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR!

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı için "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

40 bin personel alımı başvuruları 12 Kasım 2021 Cuma - 16 Kasım 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 17 Kasım 2021 Çarşamba – 30 Kasım 2021 Salı saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN MÜLAKAT OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."