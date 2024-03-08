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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı 8 bin personel işçi alımı kura sonuçları ve nihai isim listesi: İŞKUR 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

        Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi takvimi 2024

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için nefesler tutuldu. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, boyacı, tesisatçı gibi kadrolara alım bekleyen adaylar kura takvimine odaklandı. Ankara'da düzenlenecek kura çekimi noter huzurunda canlı yayında ekranlara gelecek. Mülakat yapılmayacak olup İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları iki gün içinde tamamlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024 ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin personel işçi alımı kura sonuçları ve nihai isim listesi ile ilgili bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:16
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        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ile ilgili sorgulamalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 bin işçi alımı için herhangi bir mülakat olmayacağını duyurdu. Kura çekilişi canlı yayında youtube ekranında yayınlanacak. Mülakatsız işçi alımı başvuruları tamamlanırken gözler Sağlık Bakanlığı kura tarihleri, kura sonucu ve isim listesine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024 ne zaman? Bakan Koca açıkladı! Sağlık Bakanlığı 8 bin personel işçi alımı kura sonuçları ve nihai isim listesi

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi iki günde yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALACAK

        Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alımı yapılacağını da söyledi. İşçi alımının İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura yöntemiyle gerçekleşeceğını söyleyen Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.” dedi.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ

        Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile berlirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

        İŞKUR’DAN MÜLAKATSIZ ALIM YAPILACAK

        Sağlık Bakanlığına işçi alımlarının da olacağını hatırlatan Bakan Koca, “İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” diye konuştu.

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        YEDEK LİSTEDEN ATAMA YAPILACAK

        Sağlık Bakanlığı noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp uygun görülen sürede görevine başlamayanlar, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan, sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin lk sırasındaki kişiden başlamak üzere atama yapılacak.

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        Otomotiv Kaportacısı, Oto Elektrikçisi, Oto Bakım Onarımcısı/Otomotiv Mekanikçisi, Klinik Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Marangoz, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Elektrikçi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Temizlik Görevlisi olmak üzere çeşitli kadrolarda işçi alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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