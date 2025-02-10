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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı 81 ilde 'Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri' kuruyor | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı 81 ilde 'Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri' kuruyor

        Sağlık Bakanlığı, 81 ilde afet, yangın, sel, deprem ve salgın hastalıklar gibi durumlara karşı sağlık hizmet sunumunun kapasitesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla "Halk Sağlığı Acil Müdahale" ekipleri oluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:14
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        81 ilde 'Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri' kuruluyor
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        Sağlık Bakanlığı, afet, yangın, sel, deprem ve salgın hastalıklar gibi acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak için 81 ilde "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" oluşturacak.

        Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" kurulmasına ilişkin yazı gönderildi.

        Türkiye'nin deprem başta olmak üzere su taşkınları, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ gibi doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar bakımından riskli bir coğrafyada bulunduğu belirtilen yazıda, afetler sonrasında sağlık alanında öğrenilmiş derslerin tespit edilmesi ve bu dersler doğrultusunda, Bakanlığın gelecekteki olası afet ve acil durumlara hazırlık ve yanıt kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

        Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) çerçevesinde, deprem, küresel salgın ve afet durumlarında birinci basamak halk sağlığı hizmet sunumunun kapasitesini, erişilebilirliğini, etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü organizasyonu ve koordinasyonunda, il sağlık müdürlükleri bünyesinde "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" kurulacak.

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