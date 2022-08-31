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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından konuya ilişkin aramalar hız kazandı. Atama bekleyen sağlıkçılar başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını yakından takip ederken, gözünü bakanlıktan gelecek açıklamaya çevirdi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve tüm detaylar...

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  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin yardımcı personel alınacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından atama bekleyen sağlıkçılar personel alımının ne zaman yapılacağı ve branş dağılımının nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    BAKAN KOCA 85 BİN PERSONEL ALINACAĞINI DUYURDU!

    Twitter hesabı üzeriinden son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi.

    Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    "85 BİN YARDIMCI PERSONEL KADROSUNU AÇTIK"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı persone alımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, ''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.'' açıklamasında bulundu.
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." açıklamasında bulundu. 

    Sağlık Bakanlığı personel alımının bu yıl içerisinde yapılacağı duyurulmuştu fakat tam tarih hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı, alıma ilişkin bilgilerin Eylül ayında duyurulması bekleniyor.
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Mart ayında duyurulan 10 bin personel alımı başvuru şartları şu şekildeydi;

    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

    657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

    Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

    Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

    Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir.

     

    Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

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