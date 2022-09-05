Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, kadro branş dağılımı belli oldu mu ve şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 0:00 / 0:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden atama bekleyen binlerce sağlık çalışanlarına müjdeli haberi verdi. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından, "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." açıklamasında bulundu. Tam tarih olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı, alıma ilişkin bilgilerin Eylül ayının ortalarına doğru duyurulması bekleniyor.