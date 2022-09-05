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Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, kadro branş dağılımı belli oldu mu ve şartları neler?
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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı belli oldu mu, ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı başvuru şartları nelerdir?

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara, Sağlık Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Konu ile alakalı merak edilen tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, kadro branş dağılımı belli oldu mu ve şartları neler?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden atama bekleyen binlerce sağlık çalışanlarına müjdeli haberi verdi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından, "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." açıklamasında bulundu. Tam tarih olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı, alıma ilişkin bilgilerin Eylül ayının ortalarına doğru duyurulması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Mart ayında duyurulan 10 bin personel alımı başvuru şartları şu şekildeydi;

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir.

Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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