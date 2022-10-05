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Sağlık Bakanlığı'ndan 85 bin kadro müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! açıklamaları sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihleri sorgulamaları hız kazandı. İşte detaylar...

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  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro branş dağılımı belli mi?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 85 bin kadro açılacağının müjdesini vermişti. Açıklamalar sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu ve branş-kadro dağılımı belli oldu mu? İşte Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı hakkında merak edilenler...
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro branş dağılımı belli mi?

    SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi. Başvuru tarihleri hakkında kesin bir bilgi verilmese de açıklama şu şekilde;

    "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro branş dağılımı belli mi?

    BAKAN KOCA AÇIKLADI: 85 BİN ATAMA YAPILACAK!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı;

    "85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

    Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz”
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro branş dağılımı belli mi?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro branş dağılımı belli mi?

    Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi;

    Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
  • Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro branş dağılımı belli mi?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU? 

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı, alıma ilişkin bilgilerin Eylül ayının ortalarına doğru duyurulması bekleniyor.

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