Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılı Bakan Koca'nın son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık" açıklamasında bulundu. Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı " Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı kadro personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı...