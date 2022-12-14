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Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleşti. Başvurusunu tamamlayanlar gözünü noter huzurunda gerçekleşecek kura sonuçlarına çevirdi. Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ve tüm duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün üzerinden açıklanacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin gerçekleşeceği tarih...

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  • Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel/işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura çekiminde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 personel alımı başvuruları 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruda bulunan adaylar noter huzurunda gerçekleşecek kura çekiminin ne zaman yapılacağı araştırmaya başladı. Peki, "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?" İşte detaylar...
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel/işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel/işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    11 bin 317 işçi alımı için kura çekim tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı. Kuralar noter huzurunda sabah 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek. Sonuçların ise bir gün sonra Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel/işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

    Temizlik Görevlisi 5.080

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

    Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

    Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

    Elektrikçi (Genel) 275

    İnşaat Boyacısı/Boyacı 188

    Marangoz 121

    Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

    Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel/işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.

    Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

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