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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayın izleyin

Sağlık Bakanlığı atama kurası ile ilgili beklenen gün geldi çattı. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın 8-14 Eylül tarihlerinde başvurularını gerçekleştirdiği atamalarla ilgili resmi açıklama geldi. Peki Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayın izleyin

Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular 8-14 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Kura çekilişi 30.09.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

ATAMA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

ATAMA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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