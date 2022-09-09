Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekim ataması kura sonuçları sorgulama ekranı, başvuru işlemlerinin 7 Eylül günü saat 18:00'de sona ermesinin ardından gündeme geldi. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi ile bugün Sağlık Bakanlığı tarafından 13 bin 163 hekimin yeni görev yeleri belirlenecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı doktor ataması kura çekiminin 9 Eyül günü noter huzurunda gerçekleşeceğini duyurdu. İşte, DHY 13.163 doktor atama kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai-yedek listesi...