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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekim tarihi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları isim listesi

        Kura sonuçları bekleniyor: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekim tarihi

        Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura tarihi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli personel alınacak. Adaylar başvurularını 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Başvuru sürecinin geride kalmasının ardından gözler "Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kurası ne zaman çekilecek?" sorusuna çevrildi. İşte İŞKUR ile 2023 Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura sonuçları isim listesi açıklanma tarihi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 19:41 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:41
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        Sağlık Bakanlığı 216 sürekli engelli personel alımı başvuruları 6 Kasım 2023 itibarıyla sona erdi. Başvuruların geride kalmasıyla Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi için geri sayım başladı başladı. Adayların gözü "Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kurası ne zaman çekilecek?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İllere göre kura çekimi tarihleri belli oldu. Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kuraları 28 Kasım 2023 Salı günü Ankara’da çekilecek.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

        Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları isim listesinin ilan edilmesinin ardından Ardahan, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde çalışmaya hak kazanacak adaylar beli olacak.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Sağlık Bakanlığı 216 engelli persone alımı kura sonuçlarının nasıl sorgulanabileceği ve izlenip izlenemeyeceği henüz belli olmadı. Konu hakkında Bakanlık'tan açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 216 SÜREKLİ ENGELLİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu

        adaylar tercih yapamayacaktır.)

        2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

        3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

        4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

        5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

        6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

        7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

        8. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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