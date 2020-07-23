Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları canlı yayında belli oluyor. Bugün saat 12'de başlayan kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak kuranın "Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır." İfadeleri kullanıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir

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