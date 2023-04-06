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2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

22 Mart tarihinde başlayan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları 27 Mart tarihinde sona erdi. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolara alım yapacak. Bu kapsamda noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile isim listesi açıklanacak. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi...

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  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri 2023! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularını 27 Mart tarihine kadar tamamlayan adaylar, kura sonuçları için Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımı kura çekim tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri 2023! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır." denildi.
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri 2023! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    4 bin 958 temizlik görevlisi

    3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

    747 klinik destek elemanı (hastane)

    520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

    279 elektrikçi

     
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri 2023! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    195 inşaat boyacısı

    130 marangoz

    277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

    258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

    150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri 2023! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    10 BİN 900 SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyrukluadaylar tercih yapamayacaktır.) 

    2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

    3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve dahasonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

    4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıylasahip olmak.

    5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmayahak kazanan adaylardan istenecektir).
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri 2023! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahipolmak. 

    7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğincearşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

    8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlarailave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri 2023! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri 2023! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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