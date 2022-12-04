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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İŞKUR üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları 2 Aralık Cuma günü sona erdi. Gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihine çevrildi. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin detaylar...

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  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sürecinin sona ermesiyle değerlendirme süreci başlayacak. Gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek. İşte Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura çekimi tarihi ile ilgili detaylar...
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

    Temizlik Görevlisi 5.080

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

    Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

    Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

    Elektrikçi (Genel) 275

    İnşaat Boyacısı/Boyacı 188

    Marangoz 121

    Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

    Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Kura tarihi açıklandığı zaman haberlerimiz güncellenecektir. 

    Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

    Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.

    Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

    Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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