SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde yapılacak. 3 Nisan 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat 10:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacak.

4 Nisan 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat 10:30’da 10:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacak.