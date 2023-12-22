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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        4 Aralık'ta başlayan Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8 Aralık tarihinde sona erdi. Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alımı duyurmuştu. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekim tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 02:11 Güncelleme: 22.12.2023 - 02:11
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        Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı. Sınava girecek olan adaylar kura sonuçlarının açıklanmasıyla asil ve yedek aday listelerine göre belirlenecek. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?" İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı. Sınava alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecek.

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        Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.

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        Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

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        EN AZ 60 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK

        Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde, sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

        Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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