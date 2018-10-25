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Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları
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Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları! İŞKUR personel alımı kura çekimi başladı, sorgula!

Sağlık Bakanlığı 5298 personel alımı dahilinde, temizlik görevlisi pozisyonuna yapılmakta olan alımlar için İŞKUR kura çekimine başlandı. Başvurularını gerçekleştiren binlerce aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce kişi tarafından başvuru alan ve yoğun ilgi gördüğü bilinen ilanda Temizlik Görevlisi pozisyonu için kura sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları! İŞKUR personel alımı kura çekimi sorgula!

25.10.2018 - 12:03 | Güncelleme:

25 Ekim 2018 ve 26 Ekim 2018 tarihleri olarak belirtilen kura sonuçlarının açıklanma süreci içerisinde binlerce kişi heyecanı yaşıyor.

Temizlik Görevlisi pozisyonuna başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, temizlik görevlisi kura sonuçlarının açıklanma tarihini ve saatini merak ediyorlar. 

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilanda kurum bünyesine çeşitli meslek pozisyonlarından toplamda 5298 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Engelli, eski hükümlü ve diğer vatandaşlara yönelik genel bir başvuruya imkan tanıyan bu ilan yoğun ilgi görmüş, binlerce kişi tarafından başvuru almıştı.

İlana başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, başvuruları olumlu değerlendirilen binlerce adayın kura çekimi için heyecanlı bekleyişi devam etti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda, kura sonuçlarının 25 Ekim 2018 tarihinde ve 26 Ekim 2018 tarihinde belirtilen illerin dağılımına göre kura sonuçlarının açıklanacağı bilgisi de kamuoyuna aktarılmıştı.

KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN?

İlgili kılavuzda da aktarıldığı üzere kuralar 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde çekiliyor. Bu kura çekim işlemleri katılıma kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Yoğun başvurunun söz konusu olduğu temizlik personeli kadrosu için kura sonuçlarının büyük bir bölümü 26 Ekim 2018 tarihi itibariyle açıklanmış olacak.

26 Ekim 2018 tarihinde kura sonuçları açıklanacak olan iller ise Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak şeklinde aktarılmaktadır.

Başvuru yapan adayların kura sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sitemizde anlık olarak verilecektir.

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