Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve saati belli oldu!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve saati açıklandı. Sağlık Bakanı Taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolardan gerçekleştirilecek 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22 ile 27 Mart günleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden alındı. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımının 30 bin 600'ünün sonuçları açıklanırken gözler 10 bin 900 kişinin kura çekimi tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanacak. asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve saatine ilişkin merak edilen detaylar...