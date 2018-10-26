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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR personel alımı kura çekim sonuçları il il 2018

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları il il açıklanmaya başladı. En az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR kura sonuçları

26.10.2018 - 08:07 | Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları merakla bekleniyordu. Dün başlayan kura çekim işlemleri bugün saat 20.00 da son bulacak. Dün yapılan kura çekim sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki sonuçlar nasıl öğrenilecek? 

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

.Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü,

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü açıklandı.

25 EKİM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Katılımcılar 25 Ekim 2018 tarihinde çekilmiş olan kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. Kura sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

26 EKİM KURA ÇEKİLİŞ NE ZAMAN SON?

Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

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