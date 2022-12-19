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Gözler Sağlık Bakanlığı kura tarihlerinde!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. 11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesiyle gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihine çevrildi. İşte detaylar...

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  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman yapılacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte isim listesi sorgulama ekranı

    Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 11 bin 347 işçi sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Noter huzurunda İŞKUR ile yapılacak kura çekimi sonrasında isim listesi ile sonuçlar duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman yapılacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte isim listesi sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman yapılacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte isim listesi sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

    Temizlik Görevlisi 5.080

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

    Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

    Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

    Elektrikçi (Genel) 275

    İnşaat Boyacısı/Boyacı 188
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    Marangoz 121

     

    Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

    Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154

     
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    TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve başvuru şartları KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda yer alıyor.

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