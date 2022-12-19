Gözler Sağlık Bakanlığı kura tarihlerinde!

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 11 bin 347 işçi sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Noter huzurunda İŞKUR ile yapılacak kura çekimi sonrasında isim listesi ile sonuçlar duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...