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Haberler > SAĞLIK Sağlık Bakanlığı, lokantacılar ve pastacılar ile protokol imzaladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imzalandı. Sağlık Bakanı Koca Fahrettin Koca, imzalanan protokolle tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak

AA