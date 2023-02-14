Sağlık Bakanlığı'nın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'nın "deprem" sitesi yayına girdi

Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası halk sağlığını korumaya dönük kişilerin ve sağlık görevlilerinin ne gibi önlemler alması gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı "deprem.saglik.gov.tr" isimli internet sitesini yayına açtı

Sağlık Bakanlığı'nın
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanan "deprem.saglik.gov.tr" bugün itibarıyla hizmete sunuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, hem kişiler hem de sağlık görevlileri için bilgilerin yer aldığı sitede, deprem sonrası su ve besinlerle bulaşabilecek hastalıkların nasıl önlenebileceği, su dezenfeksiyonu, karbonmonoksit zehirlenmelerinden nasıl korunulacağı, deprem sonrası müdahale çalışanlarının ve sağlık görevlilerinin iş sağlığı ve güvenliği, afet durumlarında bebek beslenmesi ile Çölyak hastaları için güvenli beslenmeye ilişkin başlıklar bulunuyor.

Buna göre, su ve besinlerle bulaşan hastalıkların önlenebilmesi için tuvaletlerin su kaynaklarından uzak yerlere kurulması, kullanılacak suyun mümkünse 1 dakika kaynatılması, ellerin düzenli yıkanması veya en az yüzde 60 alkol bazlı el dezenfektanı kullanılması öneriliyor.

Sobaların uygun şekilde kurulması önemli

Karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için sobaların uygun şekilde kurulması, üstten yakılması, boruların bağlantı noktalarının kontrol edilmesi, yatarken sobaya kömür atılmaması, sobanın bulunduğu yerin aralıklı olarak havalandırılması önem taşıyor.

Ayrıca çadır içinde ateş yakılmaması, karbonmonoksit zehirlenmesi belirtilerinde hızla 112'nin aranması gerekiyor.

AMBALAJSIZ SULAR BİR KABA ALINARAK KONTROL EDİLEBİLİR

Bireysel su temininde mümkün mertebe ambalajlı suların tercih edilmesi öneriliyor. Ambalajlı sulara erişim sağlanamadığı durumlarda suyun bir kaba alınarak fiziki olarak kontrol edilmesi, bulanıklık, partikül vb. varsa tülbent aracılığıyla süzgeçten geçirildikten sonra bulanıklık giderilinceye kadar bekletilmesi tavsiye ediliyor.

Kesinti sonrası şebeke sistemine verilen sulara yüksek dozlu klorlama yapıldığı için suların yetkililerin uyarıları dikkate alınarak kullanılması gerekiyor.

Hastalıklardan korunmak için kişisel hijyen kurallarına azami önem gösterilmesi gerektiği belirtiliyor.

BEBEKLERİN MAMA İHTİYACINA MUTLAKA SAĞLIK PERSONELİ KARAR VERMELİ

Afet durumlarında bebek beslenmesine yönelik bilgiler de internet sitesinde yer alıyor. Buna göre, bebekler açısından anne sütü en önemli, en kolay temin edilen besin grubu olarak önemini koruyor.

İshal, solunum yolu hastalıkları ve yetersiz beslenme risklerine karşı da anne sütü büyük oranda koruma sağlıyor.

Yoğun stres ve üzüntüye bağlı olarak kişilerde anne sütü bir miktar azalsa bile düzenli emzirmenin sürdürülmesi durumunda bunun tekrar artacağı, beslenmesi iyi olmayan annelerin de bebeklerini sağlıklı şekilde emzirebileceği sitede aktarılan bilgiler arasında bulunuyor.

Ayrıca bebekler için formül mamaların yaygın ve gereksiz kullanımının oluşturabileceği bazı risklere dikkat çekilen sitede, "Formül besin (mama) ihtiyacına mutlaka sağlık personeli karar vermeli ve ihtiyaç durumunda ürün dağıtımı profesyoneller eliyle yapılmalıdır" uyarısı yer alıyor.

Sitede, deprem bölgelerindeki Çölyak hastalarının da gluten içermeyen baklagil, yumurta, patates, peynir gibi besinleri tüketebileceğine ilişkin çeşitli öneriler de sıralanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: DSÖ'den deprem açıklaması: Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz
SAĞLIK DSÖ: Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine ...
Dikkat! Afet sonrası salgın hastalık riski! Koleraya karşı şimdiden önlem alınmalı
SAĞLIK Dikkat! Afet sonrası salgın hastalık riski! Koleraya ...
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı depremzede sayısı 5 bin 939 oldu
SAĞLIK Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı ...
Sağlık Bakanlığı deprem bölgelerinde enfeksiyon riskine karşı önlem alıyor
SAĞLIK Bakanlık'tan deprem bölgelerinde enfeksiyon riskine ...
Deprem bölgesinde salgın riski! "Tuvalet gereksinimini gidermek için ileri teknolojiye gerek yok" - Deprem Haberleri
SAĞLIK Deprem bölgesinde salgın tehlikesi!
Deprem stresi kalp krizine neden olur mu?
SAĞLIK Deprem stresi kalp krizine neden olur mu?
Bakan Koca'dan deprem bölgesinde ilaç temini açıklaması
SAĞLIK Bakan Koca'dan deprem bölgesinde ilaç temini ...
Psikolojik destek uyarısı! "Semptomlar 2 haftadan uzun sürerse psikolojik desteğe ihtiyaç var"
SAĞLIK Depremden etkilenenlere psikolojik destek uyarısı!
Bakan Koca, 107 saat sonra Hatay'da enkazdan kurtarılan bebeğin hastanedeki görüntülerini paylaştı
SAĞLIK Bakan Koca, mucizeyi paylaştı! 107 saat sonra...
Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor
SAĞLIK Hava kirliliği gençlerde tansiyonu düşürüyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.