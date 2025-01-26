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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı o doktorun iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı

        Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki bir özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı

        Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir özel hastanede görevli hekimin sosyal medyada gündeme getirdiği iddialar üzerine, söz konusu hastaneye yönelik idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 26.01.2025 - 18:52
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        Sağlık Bakanlığı o doktorun iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir hekimin İstanbul'da görev yaptığı özel sağlık kuruluşuna ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, "Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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