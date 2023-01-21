Sağlık Bakanlığı önünde 'SMA' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı önünde 'SMA' açıklaması

Spinal Musküler Antrofi (SMA) hastası çocukların aileleri, hastalığın tedavisinde kullanılan 'Zolgensma' ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ücretsiz olarak karşılanması talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı

Sağlık Bakanlığı önünde 'SMA' açıklaması
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 30 kişi, 'Zolgensma' ilacının SGK tarafından karşılanması talebini dile getirdi. Grup, ellerinde 'Sessiz kalmak suça ortak olmak demektir. Türkiye evlatların ölüyor, çocukların yaşam hakkı kutsaldır. Sağlık Bakanlığı evlatlarına sahip çık' yazılı pankart taşıdı. SMA hastası çocuğunu kaybeden SMA ve Genetik Hastalıklarla Mücadele Derneği Başkanı Kamile Kurt, grup adına açıklamayı okudu. Kurt, 'Zolgensma' ilacının diğer tedavi yöntemlerine göre hastaların yaşam kalitesini artırdığını belirterek, "Yaklaşık 2 milyon 400 bin dolar 'Zolgensma' ne yazık ki ülkemizde kabul edilmemiştir. Birçok ülke tarafından kabul gören ve ücretsiz şekilde verilen bu ilacın kabul görmesi, SGK tarafından karşılanması için defalarca gündeme getirmiş olsak da gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse bakanlık somut bir adım atmamakta ısrarcı olmuştur" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN PARASIZLIK YÜZÜNDEN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

SMA hastası çocukların ailelerinin 'Zolgensma'yı kendi imkanlarıyla karşılayamadıklarına dikkat çeken Kurt, "Tedavi yöntemleri arasındaki fark bu kadar ortada olmasına rağmen ülkemizde çocuklar sadece 'Spinroza' adlı tedaviye mahkum edilip, mecbur bırakılmaktadır. Bilindiği üzere SMA'lı çocuklarımız için yardım kampanyaları düzenlenmektedir. Valilik tarafından verilen onay ile bağış toplanan ve uzun vadede çözüm odaklı olmayan bu yöntemle sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Parasını toplayan bebekler tedavi olurken parasını toplayamayanlar kaderlerine terk edilmektedir. Çocuklarımızın parasızlık yüzünden ölmesini istemiyoruz. Talebimiz, 'Zolgensma'nın bir an önce ülkemize getirilip çocuklarımızın hak ettiği yaşamlarına kavuşmasıdır" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çinli şirket Sinopharm'ın mRNA aşısı klinik denemeler için onay aldı
SAĞLIK Çin'in mRNA aşısına klinik denemeler için onay
Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural
SAĞLIK Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural!
Elektronik eşyalara maruz kalanlar dikkat! Bu durum kas ağrılarına, strese ve cilt sarkmalarına neden oluyor
SAĞLIK Elektronik eşyalara maruz kalanlar dikkat! Bu durum ...
Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık yaşatıyor olabilir
SAĞLIK Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler
Saygın bilim insanları salgının geleceğini İstanbul'da tartıştı!
SAĞLIK Salgının geleceği İstanbul'da tartışıldı
Tansiyonu dengeliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Antiseptik özelliği ile şifa olan doğa mucizesini günde 5 adet tüketmek yetiyor!
SAĞLIK Tansiyonu dengeliyor, bağışıklık sistemini ...
Neden ayakta su içmemeliyiz? İşte ayakta su içmenin 5 zararı
SAĞLIK Neden ayakta su içmemeliyiz? İşte 4 zararı
Su içmek için doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen su vücut için çok yararlı
SAĞLIK Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen ...
Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son
SAĞLIK Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ...
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi tıkır tıkır çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler...
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.