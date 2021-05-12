Sağlık Bakanlığı paylaştı! Ramazan'da bu uyarılara dikkat! 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı süresince Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere uygun hareket etmesi, kendilerini ve sevdiklerini koruması gerektiği bildirildi.

"TÜKETİLEN YİYECEKLERİN MİKTARI ANİDEN ARTIRILMAMALI"

Açıklamada Ramazan dolayısıyla beslenme düzenindeki değişikliklerin, Ramazan Bayramı ve sonrasında dikkat edilmezse öğün sayısının artmasına ve bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabileceği belirtilerek, Ramazan ayının sonlanmasıyla tüketilecek yiyeceklerin miktarının aniden artırılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli kompostolar, ayran, kefir gibi içeceklerin beslenme düzenine eklenebileceği belirtildi.

​Bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlanmasının vurgulandığı açıklamada, Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tüketilmemelidir. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinlerden, börek ve hamur işi gıdalardan sakınılmalıdır. Tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutacağından ve tokluk hissi vereceğinden önemlidir. Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir" ifadelerine yer verildi.

ŞEKER VE ŞEKERLİ GIDALARIN TÜKETİMİNE DİKKAT!

Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek, "Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf suları, az şekerli limonata, ayran gibi içecekler tercih edilebilir. ​Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Lif içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin hızla yükselmesini de engeller" denildi.

GECE YEME ALIŞKANLIĞI DEVAM ETTİRİLMEMELİ

​Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "​Sıvı ihtiyacının karşılanması için günde en az 2-2,5 litre sıvı alınmalı; su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar gün içinde tüketilmelidir.

​Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemelidir.

​Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemelidir.

Bayram süreci ile birlikte kişiler uyku düzeni Ramazan öncesi düzenlerine dönmeli böylece gece yemeleri alışkanlığının önüne geçilmelidir.

​Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte artırılması evde kalındığı süre içerisinde de evde fiziksel aktivite uygulamalarının yapılması yararlı olacaktır."