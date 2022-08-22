SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ DAĞILIMI

Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak Mart ayında yapılan 10 bin personel alımı başvuru şartları şöyle açıklanmıştı;

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.