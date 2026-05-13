Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, branş ve kadro dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı personel planlaması kapsamında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık çalışanı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni istihdamların hastaneler, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi çeşitli birimlerde görevlendirilmesi öngörülüyor. Sağlık sistemindeki personel ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu alımlarla birlikte, gözler başvuru takvimi ve kadro dağılımına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Yapılacak alımlar kapsamında acil sağlık hizmetleri birimleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecek.
Yeni personel alımıyla birlikte hem hastanelerde hem de saha sağlık hizmetlerinde yaşanan ihtiyaçların karşılanması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru süreci Mayıs ayında başlamıştı. Bu nedenle 2026 yılı alımlarında da başvuruların benzer tarihlerde alınması bekleniyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:
Uzman Doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve farklı sağlık branşlarını kapsayan personel alımına ilişkin başvuru şartları, yayımlanacak resmi ilan ve tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Adayların tercih işlemleri ve yerleştirme süreci ise genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılacak kılavuz doğrultusunda şekillenecek.